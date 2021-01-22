ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Британия вводит штрафы за участие в домашних вечеринках во время локдауна

12:37
  • пятница
  • 22 января 2021

Желание повеселиться в период локдауна обойдется в 800 фунтов

В Великобритании вводится новый штраф за нарушение карантина. Теперь жителей королевства будут штрафовать на 800 фунтов стерлингов (около 80 тысяч рублей) за участие в домашних вечеринках.

Нововведение начнет действовать уже на следующей неделе, сообщила глава МВД Великобритании Прити Пател. Штраф будет удваиваться после каждого нарушения. Максимальный уровень составит 6400 фунтов. Организаторов вечеринок с участие более 30 человек будут штрафовать на 10 фунтов стерлингов.

Пател отметила, что безответственное поведение организаторов вечеринок создает угрозу не только здоровью участников, но и граждан страны в целом, в том числе сотрудников полиции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Домашняя вечеринка
Домашняя вечеринка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.