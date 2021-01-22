Британия вводит штрафы за участие в домашних вечеринках во время локдауна

Желание повеселиться в период локдауна обойдется в 800 фунтов

В Великобритании вводится новый штраф за нарушение карантина. Теперь жителей королевства будут штрафовать на 800 фунтов стерлингов (около 80 тысяч рублей) за участие в домашних вечеринках.

Нововведение начнет действовать уже на следующей неделе, сообщила глава МВД Великобритании Прити Пател. Штраф будет удваиваться после каждого нарушения. Максимальный уровень составит 6400 фунтов. Организаторов вечеринок с участие более 30 человек будут штрафовать на 10 фунтов стерлингов.

Пател отметила, что безответственное поведение организаторов вечеринок создает угрозу не только здоровью участников, но и граждан страны в целом, в том числе сотрудников полиции.

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