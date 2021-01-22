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Депутат Госдумы Николай Гончар принял участие в акции "Звонок добра"

12:42
  • пятница
  • 22 января 2021

Он поговорил с москвичкой

Депутат Госдумы Николай Гончар присоединился к акции "Звонок добра". Он принял заявку на доставку продуктов одной из жительниц столицы.

"Светлана Алексеевна, <...> вы обращались с конкретным вопросом. Я готов записать, в чем конкретно вам нужна помощь. <...> Итак, разберемся сейчас, и решим сегодня вопрос до вечера. Спасибо", - сказал Гончар.

Также депутат поинтересовался самочувствием москвички.

Акцию "Звонок добра" проводит Московское городское отделение партии "Единая Россия" совместно с центром "Мосволонтер". Она была запущена в конце декабря. Цель проекта – дать возможность каждому москвичу попробовать свои силы в волонтерской работе.

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