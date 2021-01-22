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Байден убрал из кабинета в Белом доме секретную кнопку Трампа

12:46
  • пятница
  • 22 января 2021

А на пол вернул ковер Клинтона

Красной кнопки на президентском столе в Белом доме больше нет. Новый хозяин Овального кабинета Джо Байден решил избавиться от лишних деталей интерьера. Предшественник Байдена, Дональд Трамп, использовал кнопку для вызова официанта с диетической колой.
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Как напоминает агентство Ассошиэйтед Пресс, СМИ неоднократно сообщали о пристрастии Трампа к коле и наличии специальной кнопки для экспресс-доставки любимого президентского напитка. Трамп этих сообщений не опровергал – хотя утверждал, что в целом питается правильно.

Произошли в интерьере Овального кабинета и другие изменения. В частности, с пола исчез светлый ковер с рисунком в виде солнечных лучей. Его место занял темно-синий ковер с президентской печатью в центре, который последний раз использовали при Билле Клинтоне. И шторы на окна – из того же клинтоновского комплекта.

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