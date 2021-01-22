В Сестрорецке оркестр поздравил ветерана со 105-летием

Музыканты приехали во двор дома, где живет Валентин Росляков

Персональный военный парад принимает в пятницу ветеран из Сестрорецка Валентин Росляков. Он прошёл всю войну, горел в танке, встретил Победу в Берлине. И вот отмечает свой 105-й день рождения.

Он внимательно прислушивается к каждому звуку любимых мелодий своей фронтовой молодости. И даже старается подпевать, хотя с трудом различает звуки. Военный оркестр во дворе дома - подарок ветерану на день рождения. Валентину Прокофьевичу Рослякову сегодня 105 лет.

Гвардии полковник, Валентин Росляков встретил войну 25-летним кадровым офицером, в Красную армию он пришел служить еще в 37-м. В начале Великой Отечественной такие опытные военные ценились на вес золота. Он участник Ростовской операции - это одно из немногих в начале войны успешных наступлений советских войск, когда удалось на какое-то время остановить противника. Потом воевал за освобождение Белгорода, Харькова, Прибалтики. В августе 1944 года танковая бригада под командованием Рослякова силами четырех Т-34 подбила 12 немецких "Тигров", потеряв при этом только одну свою машину.

Под скромной зимней курткой - военный китель с Орденами Красной Звезды и Красного Знамени, Отечественной войны 1 степени, медалями "За боевые заслуги" и "За победу над Германией". Сегодня прибавилась еще одна награда - символический Георгиевский крест. Ведь Валентин Прокофьевич родился еще при царе. И он сих пор выступает в школах - рассказывает детям не о своих заслугах - о войне, о блокаде Ленинграда.

Валентин Прокофьевич говорит: его самое главное дело сейчас - передать память о Великой Победе следующим поколениям. Пока еще есть силы. "Мы об этом должны помнить, знать, какой ценой досталась наша Победа. Вспомните о и тех, кто принес её. Кто не вернулся с поля боя. И кто вернулся, но не дожил до сегодня", - говорит ветеран ВОВ.

Об уникальном долгожителе знает весь город Сестрорецк. Сегодня земляки пришли вместе с военными поздравить Валентина Прокофьевича. Дети подарили рисунок - дом и голубое мирное небо над ним. Все соседи гордятся, что живут в одном доме с таким героем.

В последнее время он реже стал выходить на улицу. Пандемия. Но ради такого случая спустился с четвертого этажа. И даже поехал пить чай с военными. Поздравлять ныне живущих героев Великой Отечественной войны вот так - оркестром и парадом для каждого, персонально - это традиция. И военные обязательно приедут во двор этой скромной пятиэтажки еще раз 9 мая.

Анна Морозова, "ТВ Центр", Санкт-Петербург.

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