В Балашихе задержан подозреваемый в поджоге машины

Расследуется уголовное дело

В Балашихе полицейские по горячим следам задержали приезжего, который поджег машину, передает "ТВ Центр".

По признанию злоумышленника, будучи пьяным, он решил вскрыть отечественную "Ниву". Разбив стекло, преступник залез в салон, но нашел там только автомобильную смазку-спрей и спички. Он распылил баллончик на сидение и поджег его.

В итоге салон полностью выгорел, пришлось вызывать пожарных. Как оказалось, задержанный ранее был уже судим за кражу. Теперь ему грозит два года тюрьмы.

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