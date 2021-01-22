На время закрытия участка оранжевой ветки метро доступны альтернативные маршруты

Работы там продлятся две недели

Информация для пассажиров Калужско-Рижской линии метро. С субботы и до 7 февраля будет закрыт участок "Беляево" - "Новые Черемушки".

В качестве альтернативы пассажиры могут пользоваться Бутовской и Серпуховско-Тимирязевской линиями, а между закрытыми станции пустят бесплатные автобусы. Чтобы они ходили без задержек, уже с четверга в этом районе изменена схема движения, которая будет действовать до 9 февраля.

Где и что перекрыто, можно узнать на Едином транспортном портале, информация также будет публиковаться на электронных дорожных табло. Изменения связаны с работами по прокладке тоннеля Большой кольцевой линии метро в районе станции "Калужская".

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