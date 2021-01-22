Музеи, театры и зоопарк: куда пойти в выходные в Москве

Жителей столицы ждет насыщенная культурная программа

В Московском зоопарке после перерыва из-за пандемии снова открыли павильоны. Обезьяны, змеи, пингвины и редкие бабочки, говорят, соскучились по общению с публикой - даже через стекло. Ещё хорошая новость с пятницы зрительные залы разрешено заполнять наполовину. Театры уже продают дополнительные билеты, так что есть шанс увидеть хиты ещё в этом месяце. Московские музеи тоже, наконец, открылись.

Столичные музеи открыты! Ждали, скучали, готовились! В Центре Гиляровского, филиале Музея Москвы - монтаж новой выставки. "Миф о Сухаревой башне" - посвящение одному из самых загадочных архитектурных шедевров.

Тема не случайна - Музей Москвы, который в 1926 году назывался Московский коммунальный музей, несколько лет располагался как раз в Сухаревой башне. Кстати, и сейчас можно увидеть её подлинные части.

Сухарева башня появилась по указу Петра Первого. Уже позднее стала похожа на европейские ратуши. Башню тогда прославили находившаяся там Школа математических и навигацких наук, и сподвижник Петра, считавшийся в народе колдуном - Яков Брюс. Он устроил там первую в стране астрономическую обсерваторию. А в начале 20 века вокруг башни шумел знаменитый Сухаревский рынок.

Сухареву башню снесли в 1934-ом, когда расширяли Садовое кольцо. Архитекторы, художники - Грабарь, Щусев, Жолтовский - отчаянно пытались её спасти, писали Сталину. Судьбу башни решили на самом высоком уровне.

В театре кукол Образцова в пятницу премьера - по мотивам Андерсена. "Гадкий утенок". И актеры с удовольствием разучивают птичий язык. Камерный, атмосферный, красивый спектакль. Андерсена прочитали по-своему. Персонажи изменились. Птичница, в книжке обижавшая гадкого утенка, в спектакле - добрейшее существо. И образ главного героя неоднозначный.

А современный Орфей - красив и с гитарой наперевес - в полуобморочное состояние погрузил целый городок. Вот только выведет ли из царства мертвых свою Эвридику? Драму Уильямса "Орфей спускается в ад" предложил еще сам Роман Виктюк. А поставил актер театра Сергей Захарин. В театре же обещают и дальше сохранять стиль Мастера.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"