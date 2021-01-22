МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за погоды в Москве

Видимость на дорогах крайне низкая

Мокрый снег, гололедица и плотный туман. МЧС в пятницу выпустило экстренное предупреждение: видимость на дорогах города опасно низкая, всего до 300 метров - это очень мало.

Водителей просят хотя бы на один день забыть о личном транспорте и пересесть на общественный. Туман образовался из-за резкого потепления, которое принёс в московский регион атлантический циклон. После сильных морозов сегодня в столице - сразу плюс один. Давление, как следствие, тоже упало - причём на 10 единиц ниже нормы, передает "ТВ Центр".

Но настоящая головная боль сейчас - у столичных коммунальщиков. Снег, который успел нападать за неделю, подтаивает и покрывается ледяной коркой. Ещё ночью техника вышла на сплошное прометание улиц. Работы продолжатся весь день. Особое внимание - к мостам, остановкам, проходам к больницам и школам. Дворы убирают вручную.

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