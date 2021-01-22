Стали известны симптомы опасно высокого давления

Их не стоит игнорировать

Врачи из Соединенных Штатов назвали шесть признаков высокого давления, при котором нужно незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Специалисты напомнили, что критическим давление считается от 180/120 и выше.

Эксперты отметили, что при повышенном давлении человек может ощущать сильную головную боль и боль в груди, слабость, онемение конечностей, одышку, затуманенность зрения и затрудненную речь.

Врачи посоветовали людям, у которых регулярно повышается давление, снизить потребление соли, есть больше фруктов и овощей, бобовых, орехов, цельнозерновых углеводов, ненасыщенных жиров и молочных продуктов. Также для нормализации самочувствия не помешает чаще заниматься физическими упражнениями, передает Express.

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