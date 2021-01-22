Кремль считает недопустимым проведение незаконных уличных акций

Соцсетям, которые используются для призывов, тоже придется ответить

Предупреждения о недопустимости незаконных уличных акций, распространяемые различными ведомствами, совершенно естественны. В Кремле придерживаются такой же позиции. Недопустимо также провоцирование к участию в митингах молодежи, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Позиция может быть только одна: в пользу безусловной необходимости соблюдения закона и недопустимости организации нелегитимных акций. И, тем более, провоцирования участия в этих акциях молодых людей, детей", - сказал Песков, отвечая на вопрос о позиции Кремля по поводу несанкционированных уличных акций, которые оппозиция планирует 23 января.

В связи с этим Песков отметил предупреждения Роскомнадзора соцсетям, которые используются для призывов к участию в незаконных акциях. Напоминание о штрафах за подобные действия абсолютно оправданы и своевременны, заключил Песков.

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