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Вдова Грачевского осталась без денег

14:26
  • пятница
  • 22 января 2021

Подруга режиссера рассказала о финансовом состоянии его семьи

После смерти Бориса Грачевского вдова режиссера Екатерина Белоцерковская осталась без средств к существованию, рассказала актриса Наталья Бондарчук.
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По ее словам, Белоцерковская тяжело переживает смерть мужа, ситуацию омрачает и сложная финансовая ситуация, передает WomanHit. Актриса рассказала, что Грачевский лечился от рака, и все деньги уходили на лечение.

"Он ничего не оставил на потом. Вот у Кати средств сейчас просто нет. Да, ей предлагают некоторые дивиденды, чтобы она выступила по телевидению, но она просто не может", - заявила Бондарчук.

Актриса допускает, что у режиссера могли быть долги, поскольку киноиндустрия является одной из самых затратных сфер.

"Это не чистый лист бумаги, где ты пишешь и ни от кого не зависишь. Сначала надо добиться получения какого-то гранта и поддержки и только после этого начинать делать. Но многие берут деньги в надежде на то, что им потом дадут, так как это тоже не всегда своевременно. Предположим, снимать тебе надо летом, а получаешь грант ты осенью", - отметила артистка.

Борис Грачевский скончался вечером 14 января в одной из московских клиник. Режиссер был госпитализирован в тяжелом состоянии с коронавирусом, врачам несколько раз пришлось вводить его в искусственную кому. Прощание прошло в Доме кино, Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

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