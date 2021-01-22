Барщевский: УК предусматривает наказание за угрозу массового заболевания

УК предусматривает наказание за угрозу массового заболевания

Организация массовых мероприятий, создающих распространения коронавирусной инфекции в столице, может последовать уголовная ответственность, предупредил представитель правительства России в Конституционном суде РФ и Верховном суде РФ, заслуженный юрист России Михаил Барщевский.

"Хотел бы напомнить, что у нас есть ст. 236 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность за организацию массовых мероприятий, не только повлекших наступление тяжких последствий, но и создающих угрозу наступления последствий. Организаторы могут быть привлечены к ответственности по ст. 236 УК РФ, что в период пандемии нецелесообразно для них", - заявил юрист.

Он предложил людям выходить на балконы вместо улиц, чтобы поучаствовать в массовых мероприятиях. Таким образом, по словам Барщевского, не будет нарушения мартовского указа мэра Москвы о запрете массовых мероприятий в связи с пандемией коронавируса.

Согласно ст. 236 УК РФ, нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий, может наказываться лишением свободы на срок до двух лет, в случае смерти человека по неосторожности - от трех до пяти лет, в случае смерти двух или более лиц по неосторожности - от пяти до семи лет.

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