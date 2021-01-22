В Москве лжеюрист обманывал пенсионеров

Он задержан

В Москве задержали лжеюриста, обманувшего своих клиентов на 900 тысяч рублей. Жертвами, в основном, становились пенсионеры, которые потеряли свои банковские вклады. Преступник предлагал им оформить компенсацию.

На себя он обещал взять переговоры со страховой компанией и ведение документов. Но после оплаты услуг на связь больше не выходил. Пока известно только о двух эпизодах, но, судя по всему, потерпевших было намного больше, передает "ТВ Центр".

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