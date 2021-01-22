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Экс-президент Украины собрался в Крым

14:09
  • пятница
  • 22 января 2021

Политик хочет все увидеть своими глазами

Желание посетить Крым не оставляется первого президента Украины Леонида Кравчука. Представитель украинской стороны в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе заявил о желании своими глазами увидеть, что происходит на полуострове и оценить обстановку.
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В то же время, Кравчук думает, что поездка вряд ли принесет ему удовлетворение.

"Я не думаю, что эта поездка могла бы быть позитивно оценена и российской стороной", — сказал первый украинский президент. Кравчук добавил, что в последнее время ездит очень мало. Недавно политик заявил, что Украины готова к некоему "компромиссу" с Россией по вопросу Крыма, передает РИА Новости.

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