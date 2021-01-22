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Мать Давы пожаловалась на травлю и обвинила Бузову в алкоголизме

14:58
  • пятница
  • 22 января 2021

По словам женщины, именно Ольга довела сестру до инсульта

Мать блогера Давида Манукяна Анна отреагировала на заявления Ольги Бузовой относительно ее сына. Женщина обвинила теперь уже бывшую возлюбленную Давы в алкоголизме и непотребном поведении.

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Анна Манукян написала в Сети, что певица воспользовалась своей известностью, чтобы затравить ее сына и всю семью. Также мать блогера обвинила девушку в том, что та "довела сестру до инсульта", а также что телеведущая страдает от алкоголизма и неразборчива в интимной жизни.

"Я всегда говорю, что жизнь сама поставит всех и все на свои места. Но пользоваться своей известностью и причинять людям вред и устраивать травлю неприлично. Давид как всегда промолчит, он не позволит себе прилюдные склоки. Кто хотел мне сказать что-то про Давида, трубку возьмите для начала", - написала Анна.

Ранее Ольга Бузова рассказала о расставании с Давидом Манукяном, в качестве причины она назвала рукоприкладство и измены со стороны молодого человека. Манукян на заявление девушки пока никак не отреагировал.

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