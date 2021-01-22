Мать Давы пожаловалась на травлю и обвинила Бузову в алкоголизме

По словам женщины, именно Ольга довела сестру до инсульта

Мать блогера Давида Манукяна Анна отреагировала на заявления Ольги Бузовой относительно ее сына. Женщина обвинила теперь уже бывшую возлюбленную Давы в алкоголизме и непотребном поведении.

Анна Манукян написала в Сети, что певица воспользовалась своей известностью, чтобы затравить ее сына и всю семью. Также мать блогера обвинила девушку в том, что та "довела сестру до инсульта", а также что телеведущая страдает от алкоголизма и неразборчива в интимной жизни.

"Я всегда говорю, что жизнь сама поставит всех и все на свои места. Но пользоваться своей известностью и причинять людям вред и устраивать травлю неприлично. Давид как всегда промолчит, он не позволит себе прилюдные склоки. Кто хотел мне сказать что-то про Давида, трубку возьмите для начала", - написала Анна.

Ранее Ольга Бузова рассказала о расставании с Давидом Манукяном, в качестве причины она назвала рукоприкладство и измены со стороны молодого человека. Манукян на заявление девушки пока никак не отреагировал.

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