Глава Евросовета обсудил с Путиным пандемию и ситуацию вокруг Навального

Президент России и Шарль Мишель провели телефонный разговор

Борьбу с пандемией коронавируса в пятницу обсудил Владимир Путин с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. О телефонном разговоре сообщила пресс-служба Кремля.

Речь шла, в частности, о возможностях в области использования и совместного производства вакцин. Коснулись стороны и нынешнего положения дел в отношениях между Россией и странами Евросоюза - с акцентом на необходимость выстраивания взаимовыгодного сотрудничества.

По просьбе Шарля Мишеля затрагивалась также ситуация вокруг блогера Алексея Навального.

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