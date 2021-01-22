Путин предложил снять возрастные ограничения для госслужащих

Это касается наиболее опытных и высококвалифицированных руководителей

Возрастное ограничение в 70 лет может быть снято для федеральных чиновников, которых назначает и снимает с должности президент России. Такое предложение содержится в законопроекте, который внес в Госдуму Владимир Путин.

В пояснительной записке говорится, что сейчас предельный возраст пребывания на госслужбе составляет 65 лет. Однако для руководителей высшей группы должностей срок может быть продлен до 70 лет.

"Вместе с тем в отдельных случаях возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям и после достижения ими указанного возраста", - поясняют авторы законопроекта.

Документ опубликован 22 января в базе данных Госдумы. Поправки предлагается внести в закон о государственной гражданской службе.

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