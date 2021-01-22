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В ВОЗ не считают, что смерти пожилых людей связаны с вакциной Pfizer

15:21
  • пятница
  • 22 января 2021

Эксперты призывают не отказываться от препарата

В комитете Всемирной организации здравоохранения не считают вакцину от COVID-19 причиной смерти пожилых людей. В ВОЗ призвали продолжать использовать препарат.

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"Текущие отчеты не предполагают какого-либо неожиданного или нежелательного увеличения смертности среди ослабленных пожилых людей или каких-либо необычных характеристик побочных эффектов после введения BNT162b2. Отчеты соответствуют ожидаемым уровням смерти по общим причинам и причинам смерти в группе ослабленных пожилых людей, и имеющаяся информация не подтверждает существенную роль вакцины в известных смертельных исходах", - заявили в ВОЗ.

Эксперты организации отметили, что баланс пользы и риска от вакцины остается благоприятным в том числе для пожилых людей, а потому в ближайшее время пересмотра безопасности препарата не состоится, передает РИА Новости.

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