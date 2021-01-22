Роскомнадзор: соцсети удаляют призывы на незаконные акции

К предупреждению ведомства прислушались TikTok, "ВКонтакте" и Youtube

В пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что вынесенные ранее предупреждения социальным сетям в связи с распространением там призывов участвовать в несогласованных мероприятиях возымели успех.

"К утру пятницы, 22 января, социальная сеть TikTok удалила 38% информации, вовлекающей несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия, от общего объема выявленной", - отметили в ведомстве.

Там также добавили, что во "ВКонтакте" и в Youtube прекращено распространение 50% незаконной информации, в Instagram - 17%. Штрафы за подобные нарушения для юридических лиц предусмотрены в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предупреждения о недопустимости незаконных уличных акций, распространяемые различными ведомствами, совершенно естественны. В Кремле придерживаются такой же позиции. Недопустимо также провоцирование к участию в митингах молодежи, добавил кремлевский спикер.

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