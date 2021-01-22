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Путин обсудил с Совбезом контроль над вооружениями

15:19
  • пятница
  • 22 января 2021

На совещании также говорили о внутрироссийских проблемах

Президент России Владимир Путин в пятницу провел совещание с постоянными членами Совета безопасности.
В администрации Байдена подтвердили намерение продлить СНВ-3

Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на совещании обсуждались вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями, а также внутрироссийские проблемы.

Ранее Вашингтон предложил Москве продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на пятилетний срок.

Россия приветствовала инициативу США. Однако в Кремле заявили, что пока не готовы комментировать детали предложения, которое поступило от новой администрации США.

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