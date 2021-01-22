Путин обсудил с Совбезом контроль над вооружениями

На совещании также говорили о внутрироссийских проблемах
Президент России Владимир Путин в пятницу провел совещание с постоянными членами Совета безопасности.
Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на совещании обсуждались вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями, а также внутрироссийские проблемы.
Ранее Вашингтон предложил Москве продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на пятилетний срок.
Россия приветствовала инициативу США. Однако в Кремле заявили, что пока не готовы комментировать детали предложения, которое поступило от новой администрации США.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"