ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зинедин Зидан заболел коронавирусом

15:27
  • пятница
  • 22 января 2021

Французскому специалисту сейчас 48 лет

В пресс-службе мадридского "Реала" сообщили, что главный тренер футбольной команды Зинедин Зидан сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Овечкин и другие российские хоккеисты "Вашингтон кэпиталз" отстранены от игр НХЛ
Минспорт начнет вакцинацию спортсменов в марте

Дополнительных сведений о состоянии французского специалиста в посте не приводится.

48-летний Зидан был назначен тренером "Реала" в 2019 году, его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года. Ранее он уже тренировал мадридский клуб с 2016 по 2018 год. Под руководством Зидана "Реал" три раза подряд побеждал в Лиге чемпионов и дважды выигрывал чемпионат Испании.

Ранее стало известно, что COVID-19 подхватил нападающий санкт-петербургского "Зенита" и сборной России по футболу Артема Дзюба. Положительный тест сдал также одноклубник форварда - голкипер Андрей Лунев.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Зинедин Зидан
Зинедин Зидан
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.