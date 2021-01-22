Зинедин Зидан заболел коронавирусом

Французскому специалисту сейчас 48 лет

В пресс-службе мадридского "Реала" сообщили, что главный тренер футбольной команды Зинедин Зидан сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Дополнительных сведений о состоянии французского специалиста в посте не приводится.

48-летний Зидан был назначен тренером "Реала" в 2019 году, его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года. Ранее он уже тренировал мадридский клуб с 2016 по 2018 год. Под руководством Зидана "Реал" три раза подряд побеждал в Лиге чемпионов и дважды выигрывал чемпионат Испании.

Ранее стало известно, что COVID-19 подхватил нападающий санкт-петербургского "Зенита" и сборной России по футболу Артема Дзюба. Положительный тест сдал также одноклубник форварда - голкипер Андрей Лунев.

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