Врачи сообщили о проблемах с кожей у переболевших COVID-19

Воспаления проявляются на фоне снижения иммунитета

Переболевшие COVID-19 пациенты зачастую жалуются на проблемы с кожей. У них появляется сыпь и лишай, заявил дерматолог Алексей Шапошников.

"В моей практике попадаются случаи неспецифических высыпаний на коже, в том числе розового лишая, после коронавирусной инфекции", — сообщил медик. Шапошников добавил, что кожные воспаления могут проявляться еще и на фоне общего снижения иммунитета из-за коронавируса, передает URA.RU.

Как сообщалось, врачи зафиксировали некоторые необычные последствия у переболевших коронавирусом. Пациенты жаловались на непереносимость алкоголя, головокружение и боли в спине.

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