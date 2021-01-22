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Врачи сообщили о проблемах с кожей у переболевших COVID-19

15:24
  • пятница
  • 22 января 2021

Воспаления проявляются на фоне снижения иммунитета

Переболевшие COVID-19 пациенты зачастую жалуются на проблемы с кожей. У них появляется сыпь и лишай, заявил дерматолог Алексей Шапошников.

"В моей практике попадаются случаи неспецифических высыпаний на коже, в том числе розового лишая, после коронавирусной инфекции", — сообщил медик. Шапошников добавил, что  кожные воспаления могут проявляться еще и на фоне общего снижения иммунитета из-за коронавируса, передает URA.RU.

Как сообщалось, врачи зафиксировали некоторые необычные последствия у переболевших коронавирусом. Пациенты жаловались на непереносимость алкоголя, головокружение и боли в спине.

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