ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Барщевский: Создание угрозы массового заболевания влечет уголовную ответственность

15:48
  • пятница
  • 22 января 2021

Юрист напомнил про нормы закона

Заслуженный юрист России Михаил Барщевский предупредил, что, согласно Уголовному кодексу, за организацию массовых мероприятий, создающих угрозу распространения коронавирусной инфекции в столице может грозить лишение свободы.

Эксперт напомнил, что, согласно ст. 236 УК РФ, нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий, может наказываться лишением свободы на срок до двух лет, в случае смерти человека по неосторожности - от трех до пяти лет, в случае смерти двух или более лиц по неосторожности - от пяти до семи лет.

"Я мог бы посоветовать организаторам таких митингов, чтобы люди выходили на балконы. Потому что если они будут выходить не на балконы, а на улицы, то они нарушат тем самым мартовский указ мэра Москвы о запрете массовых мероприятий в связи с пандемией коронавируса", - посоветовал Барщевский.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Сотрудники полиции проводят задержание
Сотрудники полиции проводят задержание
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.