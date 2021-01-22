Барщевский: Создание угрозы массового заболевания влечет уголовную ответственность

Юрист напомнил про нормы закона

Заслуженный юрист России Михаил Барщевский предупредил, что, согласно Уголовному кодексу, за организацию массовых мероприятий, создающих угрозу распространения коронавирусной инфекции в столице может грозить лишение свободы.

Эксперт напомнил, что, согласно ст. 236 УК РФ, нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий, может наказываться лишением свободы на срок до двух лет, в случае смерти человека по неосторожности - от трех до пяти лет, в случае смерти двух или более лиц по неосторожности - от пяти до семи лет.

"Я мог бы посоветовать организаторам таких митингов, чтобы люди выходили на балконы. Потому что если они будут выходить не на балконы, а на улицы, то они нарушат тем самым мартовский указ мэра Москвы о запрете массовых мероприятий в связи с пандемией коронавируса", - посоветовал Барщевский.

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