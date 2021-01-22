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Песков оценил решение США продлить СНВ-3

15:33
  • пятница
  • 22 января 2021

Штаты готовы подписать соглашение на прежних условиях на пять лет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал намерение Соединенных Штатов продлить Договор по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (также известный как СНВ-3). По словам кремлевского спикера, такие планы можно лишь приветствовать, но детали предложения Вашингтона еще лишь предстоит изучить.

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"Россия выступает за сохранение СНВ-3 и за продление этого договора с тем, чтобы получить определенный лаг по времени для проведения соответствующих переговоров, контактов. Мы можем только приветствовать саму политическую волю на продление, но все зависит от деталей предложения, которые еще предстоит изучить", - цитирует Пескова ТАСС.

На вопрос о том, получила ли Москва формальное предложение по дипломатическим каналам, пресс-секретарь главы государства ответить затруднился, уточнив, что пока не располагает данной информацией.

Ранее стало известно, что новый президент США Джо Байден готов продлить СНВ-3 на действующих условиях на пять лет. Крайний срок для принятия решения Вашингтоном - 5 февраля.

СНВ-3 - единственное действующее соглашение между Россией и США об ограничении вооружений. Владимир Путин в октябре прошлого года предложил продлить договор на год "без всяких условий".

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