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На Украине заявили о критической ситуации в атомной энергетике

15:44
  • пятница
  • 22 января 2021

Предприятия сообщают о долгах по зарплатам

Как передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу НАЭК "Энергоатом", к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и и. о. министра энергетики Юрию Витренко обратились десятки украинских предприятий - они заявляют о критической ситуации в атомной энергетике страны из-за долгов.

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Уточняется, что авторы обращения просят о содействии. По их словам, в соответствии с постановлением Национальной комиссии ГП "Гарантированный покупатель" должен направлять на погашение долгов перед ГП "НАЭК "Энергоатом" не менее половины средств, получаемых от НЭК "Укрэнерго". Речь идет о сумме не менее 180,5 миллиона долларов.

В отрасли, подчеркивают руководители предприятий, и так сложилась критическая ситуация, так что без этих денег дела могут пойти совсем плохо. Средства должны направить на покрытие долгов по зарплатам и выплату налогов.

Ранее руководитель жилищного союза Украины Александр Скубченко заявил, что проблема массовых неплатежей за коммунальные услуги в стране крайне серьезна. По словам эксперта, по итогам декабря 2020-го долги украинского населения составили 66,1 миллиарда гривен (примерно 172 миллиарда рублей). Власти же, продолжил Скубченко, игнорируют ситуацию, ведя страну "в никуда".

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