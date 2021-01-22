ЦБ сообщил о новой схеме телефонного мошенничества

Злоумышленники начали представляться сотрудниками МВД

В Центробанке сообщили о новой схеме, которую используют телефонные мошенники. Злоумышленники теперь представляются сотрудниками МВД и сообщают о возбуждении уголовного дела по заявлению ЦБ.

"Банк России обращает внимание, что не подает заявления в правоохранительные органы в отношении операций без согласия клиентов кредитных организаций. Если во время телефонного разговора незнакомый человек ссылается на инициированный Банком России уголовный процесс - это злоумышленник", - говорится в сообщении на сайте ЦБ.

В ведомстве напомнили, что сообщать по телефону незнакомым людям персональные данные или данные платежной карты нельзя, так как эта информация используется мошенниками для хищения денег со счетов граждан.

Регулятор проинформировал банки об увеличении количества случаев телефонного мошенничества с использованием нового сценария.

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