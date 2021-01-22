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Австралийцы рискуют остаться без Google-поиска

15:59
  • пятница
  • 22 января 2021

Всему виной скандальный законопроект

Управляющий директор Google Australia Мел Сильва предупредила, что в Австралии скоро может перестать работать поисковик. Связано это с разработанным парламентом страны законопроектом, согласно которому поисковики должны платить издателям за ссылки на их материалы в выдаче. По мнению законотворцев, это финансово поможет австралийской журналистике.

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"Документ создает для нашего бизнеса необоснованные и неуправляемые финансовые и операционные риски. Если бы закон уже был принят в такой форме, у нас не осталось бы выбора, кроме как прекратить доступ к Google Search в Австралии", - заявила Сильва.

Премьер-министр страны Скотт Моррисон увидел в словах управляющего директора подразделения Google угрозу и добавил, что власти не будут на это реагировать. По его словам, Австралия устанавливает свои правила в отношении того, что там можно делать, а что - нет.

Сильва на этом заметила, что сказанное ей - не угрозы, а реальность, а в Австралии просто не понимают, как работает интернет.

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