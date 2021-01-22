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Курс доллара поставил новый рекорд

15:58
  • пятница
  • 22 января 2021

Падение рубля усилилось

Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 75 рублей. Такой показатель наблюдается впервые с 5 января. Евро стоит более 91 рубля.
По итогам года рубль упал к доллару на 17%

По данным торговой площадки, курс доллара расчетами "завтра" вырос к 15.42 мск на 1,20 рубля - до 75,04 рубля. Курс евро поднялся на 1,4 рубля – до отметки 91,25. Отмечается, что доллар не поднимался выше 75 рублей с начала января.

Тем временем эксперты агентства Bloomberg предрекли обвал американской валюты. По их мнению, к падению курс доллара приведет экс-глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен. Она претендует на пост министра финансов страны в администрации Байдена.

По мнению экспертов, доллар ослабнет из-за бюджетных вливаний, к которым планируют прибегнуть демократы для стимулирования национальной экономики, передает РИА Новости.

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