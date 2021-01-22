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Кети Топурия впервые показала новорожденного сына

16:05
  • пятница
  • 22 января 2021

Адам родился накануне

Солистка группы "А-Студио" Кети Топурия стала мамой во второй раз. Накануне, 21 января, у певицы родился сын Адам.

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В пятницу Топурия решила поделиться фотографией, на которой изображен малыш. Это первый снимок ребенка, опубликованный в Сети.

"Adam 21/01/21", - подписала трогательное фото 34-летняя певица. На снимке Топурия держит крошечные ножки Адама.

Певицу поздравляют поклонники, друзья и коллеги. "Счастье есть! Поздравляю", - радуется за Топурию шоумен Александр Ревва. "Поздравляю", - пишет певица Наталья Подольская. "Уау! Поздравляю!" — отметилась певица Вера Брежнева.

Для Топурии сын Адам стал вторым ребенком. От первого брака у звезды есть пятилетняя дочка Оливия Гейхман.

В ноябре 2020 года Топурия вышла замуж за бизнесмена Льва Деньгова.

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