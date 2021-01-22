Сотрудник администрации Норильска задержан по делу о сходе лавины

Следствие просит отправить его под домашний арест

Как сообщили в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии, по уголовному делу о сходе лавины, унесшей жизни трех человек, задержан сотрудник администрации Норильска.

"В рамках расследования уголовного дела о халатности, повлекшей по неосторожности смерть троих человек, задержан главный специалист отдела муниципального контроля администрации города Норильска", - приводит заявление ведомства ТАСС.

Там добавили, что следствие ходатайствует о домашнем аресте подозреваемого. Инцидент произошел в ночь на 9 января, под снегом оказались туристические домики. Три человека погибли - в том числе полуторагодовалый ребенок.

Правоохранительные органы задержали оперативного дежурного Единой дежурной диспетчерской службы города. В нескольких подразделениях городской администрации прошли обыски.

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