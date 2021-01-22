В России в январе выявили два случая гриппа B

Оба - в Екатеринбурге

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила в эфире телеканала "Россия-24", что в стране в январе выявили два случая заболеваемости гриппом B.

"Только два случая гриппа В были обнаружены в Екатеринбурге, больше они нигде не выявлялись. Это произошло где-то в середине января", - сказала Пшеничная.

Эти данные, добавила она, подтверждают эффективность вакцинации от гриппа и мер профилактики коронавируса.

Ранее глава Министерства здравоохранения страны Михаил Мурашко заявил, что в России от гриппа привиты 60% населения.

Как прежде сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, технология создания комбинированных вакцин уже отработана. По его словам, препарат, который будет защищать и от гриппа, и от коронавируса, может появиться к концу 2022 года.

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