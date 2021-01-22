Россия и Венгрия заключили договор о поставке вакцины "Спутник V"

Венгрия стала первой страной ЕС, которая одобрила применение российской вакцины

Российский фонд прямых инвестиций подписал контракт на поставку российской вакцины в Венгрию. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко по итогам встречи с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Глава венгерского МИД отметил, что национальным приоритетом его страны сейчас является ускоренная вакцинация населения. Но из-за задержек с поставками западных препаратов Будапешт искал другого поставщика, который сможет быстро предоставить надёжную вакцину. Накануне в стране завершилась регистрация препарата "Спутник V". Венгрия стала первой страной Евросоюза, которая одобрила применение российской вакцины. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что тестовые партии "Спутник V" хорошо зарекомендовали себя в Венгрии. В пятницу Еврокомиссия подтвердила право стран-членов союза закупать вакцины от производителей, с которыми ЕС не заключал контракты. Общее число носителей коронавируса на планете уже приближается к отметке в 98 миллионов.

Когда в стране уже почти девять миллионов заболевших - не время для пышных торжеств. Знаменитого бразильского карнавала, сообщает в своем Twitter мэр Рио-де-Жанейро, в этом году не будет. Власти Японии, наоборот, опровергают распространившиеся слухи об отмене перенесенных с 2020 года Олимпийских игр. Эксперты призывают догадок не строить, а дождаться конца марта, когда должна стартовать эстафета Олимпийского огня. Предупреждая при этом, что вряд ли за столь короткие сроки удастся затормозить развитие пандемии.

В Германии зафиксировали 50 тысяч умерших. Авиакомпании вводят обязательное ношение медицинских масок на борту. Парламент Нидерландов впервые в послевоенное время объявляет комендантский час. Португалия приостанавливает авиасообщение с Великобританией и закрывает школы на карантин.

- Это нужно было сделать давно. Перед Рождеством врачи фиксировали единичные случаи заражения. Тогда школы нужно было закрыть, это в меньшей степени бы повлияло на качество образования. Теперь карантин неизбежен, но есть ли в нем смысл?

Этим же вопросом сейчас задаются зоозащитники из Испании. На одной из ферм у норок выявили коронавирус. 3 тысячи животных подлежат уничтожению. Это мелочь по сравнению с датскими масштабами. Там усыпили почти 2,5 миллиона животных.

Копенгагену, как многим другим в ЕС, сейчас не хватает вакцины. Компания Pfizer сократила поставки почти на треть. Из-за этого в некоторых регионах Италии пришлось приостановить прививочную компанию. Рим грозит фармгиганту судами. Брюссель заявил, что поделится вакциной со своими партнерами, в числе которых и Украина. Сроки, правда, не уточняются.

Решительно к борьбе с коронавирусом приступил и новый американский президент. Джо Байден обязал всех носить маски, ввел карантин для прибывающих и призвал ускорить темпы вакцинации. Они пока оставляют желать лучшего.

"Мою запись отменили, посоветовали вернуться через неделю или проверять в интернете, есть ли у них вакцина. Мне, пожилому человеку, очень страшно ждать дальше. Мы по сути обречены стать затворниками", - сказала Патриция Мичардо.

"Мы столкнулись с острым кризисом поставок вакцины. Лишь 100 000 доз каждую неделю. Мы уже были вынуждены отменить десятки тысяч записей на прививку. Это отчаянная ситуация. При тех темпах, которыми мы получаем вакцину, добиться коллективного иммунитета в Нью-Йорке удастся не раньше 2022 года", - заявил член городского совета Нью-Йорка Марк Левин.

Если опять, как в Техасе, какой-нибудь врач не присвоит себе флакон с вакциной. Или - как уборщик в Бостоне - не отключит холодильник. В результате этого почти 2 тысячи доз препарата пришли в негодность.

Кстати, после введения все той же вакцины Pfizer, парижские медики зафиксировали 130 случаев проявления побочных реакций. В Аргентине ситуация другая - в этой стране вакцинация идет российским препаратом "Спутник V".

- Я прививалась вместе с другими медицинскими работниками старше 60. Все в порядке. Не было абсолютно никаких побочных реакций.

В Великобритании обсуждают не только введенные штрафы за вечеринки дома и возможное полное закрытие границ, но и трогательную историю Лиззи и Саймона, которые стали мужем и женой прямо в отделении интенсивной терапии, куда оба попали с коронавирусом.

"Врачи сказали нам, вы не хотите заключить брак в больнице? Это может стать вашим последним, единственным шансом. Страшные слова, которые я никогда больше не хочу услышать снова. Зато теперь у нас точно есть свадебная история, которая затмит любую", - рассказала Лиззи Керр.

Об этом, шутят супруги, они будут рассказывать своим внукам и правнукам. Как и о пандемии, которая рано или поздно должна закончиться.

Матвей Шестаков, Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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