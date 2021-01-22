Собянин призвал воздержаться от участия в митинге 23 января

Мэр назвал недопустимыми попытки вовлечь в акции детей

Сергей Собянин призвал москвичей воздержаться от участия в незаконном митинге 23 января. Он назвал недопустимым его проведение в условиях угрозы коронавируса. Видео обращения мэра Москвы публикует ТВЦ.RU.

Собянин напомнил, что в Москве ранее был отменен ряд ограничений, так как ситуация с COVID-19 внушает осторожный оптимизм. В то же время в странах Европы ситуация складывается драматически: вводятся жесткие ограничения, устанавливается комендантский час, а больницы переполнены.

"В этих условиях мы должны строго соблюдать рекомендации санитарных врачей и необходимые ограничения, введенные в городе. Это важно для того, чтобы мы могли как можно быстрее победить пандемию, важно для сохранения жизни и здоровья москвичей", - сказал Собянин.

Еще более недопустимыми и циничными мэр назвал попытки вовлечь в незаконные акции несовершеннолетних. Он призвал родителей обратить на это внимание и не подвергать детей риску в угоду провокаторам.

"Я обращаюсь к организаторам и тем, кто планирует участие в незаконном митинге: воздержитесь от участия. Должен предупредить, что правоохранители обеспечат необходимый порядок в городе. Надеюсь, что нам удастся сохранить тренд на улучшение эпидемиологической ситуации и как можно скорее вернуться к нормальной жизни", - заключил Сергей Собянин.

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