Встреча политических советников "нормандской четверки" сорвалась

Ее предварительно перенесли на 27 января

Запланированная на пятницу в режиме видеоконференции встреча политических советников "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) не состоялась.

"Встреча перенесена предварительно на 27 января", - цитирует агентство УНИАН слова пресс-секретаря главы офиса президента Украины Дарьи Заривной.

Предыдущая встреча политических советников прошла 12 января в Берлине в ведомстве канцлера Германии. Обсуждались гуманитарные вопросы и вопросы безопасности. По итогам все стороны отметили важность соблюдения режима прекращения огня в Донбассе.

Ранее представитель делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Арестович заявил, что Россия и Украина могут примириться хоть за один день, если этого захочет президент Владимир Путин.

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