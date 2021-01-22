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Увеличилось число пострадавших в ЧП на предприятии в Татарстане

16:59
  • пятница
  • 22 января 2021

Ранения получили три человека, двое погибли

В пресс-службе прокуратуры Татарстана сообщили, что в результате разрыва емкости на предприятии в Сармановском муниципальном районе пострадали три человека. Изначально поступали данные об одном раненом. Еще два человека погибли.

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"Еще один рабочий получил перелом плечевой кости и ушиб грудной клетки, у второго - водителя большегруза - ссадины. Оба обратились в больницу самостоятельно", - сказано в сообщении, которое приводит ТАСС.

Инцидент произошел при проведении испытания воздухом резервуара установки предварительного сброса воды. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух лиц.

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