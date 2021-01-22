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Премьера нового фильма о Джеймсе Бонде перенесена в третий раз

17:13
  • пятница
  • 22 января 2021

Изначально "Не время умирать" планировали на начало 2020-го

Выход фильма "Не время умирать", очередной части киносаги о Джеймсе Бонде, снова отложен из-за сложной эпидемиологической обстановки. Об этом сообщили в официальном аккаунте агента 007 в Twitter.

Согласно изначальным планам, которые принимались еще до пандемии, "Не время умирать" собирались выпустить на экраны в начале 2020 года. Премьеру затем перенесли на осень, а потом - на апрель 2021-го. Новая дата - 8 октября этого года.

Британец Дэниэл Крейг исполнит роль знаменитого агента в последний раз. Место в режиссерском кресле занял Кэри Фукунага, известный по первому сезону сериала "Настоящий детектив" и фильму "Безродные звери" с Идрисом Эльбой.

Антагониста сыграет Рами Малек, девушку Бонда - Леа Сейду. Также участие в картине принимают Кристоф Вальц, Ана де Армас и Бен Уишоу.

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