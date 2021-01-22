Родители возмущены из-за призывов к детям идти на митинг в поддержку Навального

Полиция предупредила граждан об ответственности за участие в незаконных акциях

Угроза общественному порядку - так расценивает МВД и Генпрокуратура призывы прийти на несанкционированные митинги в поддержку блогера Алексея Навального. Эти призывы распространяются в ряде интернет-ресурсов и явно направлены на несовершеннолетних, прежде всего на подростков. Правоохранители предупредили - за подобные призывы и за участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом. Попытки же провести такие митинги будут немедленно пресекаться, а нарушителей ждет задержание.

У протеста теперь подростковое лицо. Девочки со школьными косичками и бантами, парни, у которых ещё настоящей щетины нет. Им впору думать, куда поступать учиться после школы, как сдать ЕГЭ. И побеждать на спортивных соревнованиях, а не в уличных боях с силами правопорядка. Но Навальный призывает идти именно на улицу. Штаб Навального после ареста шефа развернул невиданную активность. Призывы в первую очередь к тем, кто сможет создать на улице нужную картинку, известную ещё с последнего "майдана". Вспомните лозунг: "Они же дети!" И родители в Москве, которые вышли на незаконную протестную акцию, прикрываясь коляской с младенцем.

Всё это мы уже видели. Совсем рядом. Сначала в Киеве, потом в Минске. Точно списано с одной методички. А ведь для проведения уличных акций во всех цивилизованных странах мира есть свои правила. Но сторонников Навального это не интересует. Не надо выделения площадки для митинга. Не надо обеспечивать безопасность, чтобы никаких беспорядков и инцидентов. Поэтому они призывают, де юре, гулять. Де факто - на митинг. И это отчетливо понимают все: как организаторы, так и участники. Отсюда и инструкции в интернете: как одеться, что с собой взять и как вести себя в отделении полиции. Понятно и то, что на этой незаконной акции будет полиция. И если даже молодёжь будет вести себя мирно - брошенная из-за их спин бутылка или камень может привести к массовым беспорядкам. Но ничего страшного. Не бойтесь. Идите. Полиция, мол, с народом - в социальных сетях объявляют люди в погонах, и эти погоны демонстративно срывают. А потом на камеру же признают - и форма липовая, и призывы - для хайпа (см. видео репортажа).

Этот молодой человек - Ларичев Владислав. Другие пользователи социальных сетей нашли информацию о нём. Да, служил в полиции. Получил условный срок за самоуправство и вымогательство. Или вот ещё один псевдополицейский.

- Я Романов Егор. Блогер с аудиторией 170 тысяч подписчиков в TikTok. В дальнейшем я таких поступков совершать не буду. Простите меня, пожалуйста.

"Руководители региональных штабов Навального получили от своих соратников, находящихся как внутри, так и за пределами России, в частности, Ивана Жданова и Леонида Волкова, указание максимально задействовать молодых, в том числе несовершеннолетних граждан на несанкционированных акциях в регионах Российской Федерации. Акцентировано внимание на широком освещении данных действий в социальных медиа с дальнейшим тиражированием в оппозиционных и иностранных СМИ", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Парни и девушки снимают себя на дорогие телефоны. Антураж квартиры - как минимум хороший ремонт. Они готовятся к задержаниям, но вряд ли думают, что за нарушение закона может быть вполне реальное уголовное дело, которое перечеркнёт всё будущее.

"На 23 января распространяются призывы к незаконной массовой акции. Считаю её проведение недопустимым. И ещё более недопустимы и цинично выглядят попытки массового вовлечения в эту акцию несовершеннолетних. Очень прошу родителей обратить на это внимание и не подвергать детей риску в угоду провокаторам. Я обращаюсь к организаторам и к тем, кто планирует участие в незаконном митинге. Воздержитесь от участия в нём. Должен предупредить, что правоохранительные органы обеспечат необходимый порядок в городе", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Здесь стоит отметить: Москва постепенно снимает принятые ранее ограничения в связи с коронавирусом. На очное обучение вернулись школьники старших классов. Заработали музеи и выставки. Можно ходить в кино, в театр, в ресторан. Такие обычные вещи, но которых очень не хватало. Как отмечают специалисты, положение хоть и стабильное, но очень шаткое.

"Мы все прекрасно понимаем, что коронавирус в Москве не побеждён. Просто эта ситуация, разобщение трёхнедельное, каникулы, новогодние каникулы, то, что многие уехали из города, позволило нам за счёт этого разобщения ситуацию стабилизировать", - заявила главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева.

"Мы видим, как драматически развивается ситуация в европейских странах, устанавливается комендантский час, вводятся жесткие ограничения, больницы переполнены тяжелобольными людьми. В этих условиях мы, конечно, должны строго соблюдать требования санитарных врачей и минимальные, но, сделаю акцент, необходимые ограничения, которые введены в городе. Это очень важно, важно для того, чтобы мы могли как можно скорее победить пандемию", - обратился Собянин к москвичам.

Напомним про Навального. Ещё до того, как стать блогером, Навальный получил пять лет условно за хищение имущества "Кировлеса". Ущерб - 16 миллионов рублей. Ещё три с половиной года, тоже условно, за хищение 26 миллионов у компании "Ив Роше". И, по данным Следственного комитета, Навальный обманывал даже своих сторонников, которые жертвовали деньги на работу его фондов. 356 миллионов он потратил на себя: на всевозможные покупки и отдых. Это уголовное дело сейчас расследуется. Ещё одно дело - за оскорбление ветерана Великой отечественной войны. Сам Навальный сейчас в СИЗО - условное наказание по дело "Ив Роше" ему могут заменить на реальное. ФСИН дал исчерпывающее объяснение.

"В течение 2020 года зафиксированы многократные нарушения осужденным Навальным А. А. условий испытательного срока, по которым он был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию два раза в месяц в определенные дни. В частности, дважды нарушения фиксировались в январе 2020 года, по одному разу – в феврале, марте, июле, августе. Последняя явка состоялась 3 августа 2020 года. Вызовы Навального А.А. были приостановлены на время прохождения им лечения в клинике "Шарите" (Германия). Однако в октябре 2020 года из официальных публикаций клиники "Шарите" стало известно, что Навальный А.А. был выписан из клиники 23 сентября 2020 года. Позднее он сам подтвердил эти сведения в уведомлении, направленном в УФСИН. Вместе с тем на регистрацию в УФСИН он не являлся", - заявили во ФСИН.

По сути, осужденный, чьи уголовные дела никак не связаны с политической деятельностью, призывает к несогласованным акциям. Подавляющее число таких призывов размещены в социальных сетях и направлены именно на молодежную, даже подростковую аудиторию. И это возмущает родителей.

"Уважаемые отцы. Сейчас в социальных сетях размещается информация, призыв, к выходу на улицы, на митинги в наших городах. И самое печальное, что этот призыв направлен на наших с вами детей", - заявил Андрей Коченов.

"Я считаю провокацией то, что призывают выйти на улицы детей. Вы понимаете, что может случиться беда?" – сказал Егор Шереметьев.

"Это возмущает и меня, как маму семерых детей. Только родители отвечают за здоровье и жизнь своих детей. В отличие от агитаторов, которые призывают наших детей явиться на незаконные мероприятия", - прокомментировала уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело за вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий. Генеральная прокуратура предупреждает владельцев социальных сетей и обычных людей, что им могут грозить как крупные штрафы, так и уголовное наказание. Так что агитаторы преднамеренно сами создают условия, чтобы столкнуть на городских улицах несмышлёных подростков с правоохранительными органами. Этот неравнодушный отец очень точно заметил.

"Это всё равно что пригласил кого-то подраться, а сам дома сидишь, чай пьёшь. А вместо себя своего сына отправил. Проинструктировал и отправил", - сказал Игорь Кастюкевич.

Дмитрий Гусев. Татьяна Каминская. "В Центре событий".

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