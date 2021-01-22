"Страна здравого смысла": какие альтернативы Россия может предложить Западу

Стереотипы как о США, так и о России продолжают рушиться

В своей инаугурационной речи Джо Байден особое внимание уделил не только борьбе с пандемией коронавируса и победе демократии. Он призвал американцев забыть о разногласиях и сплотиться, а также начать прислушиваться друг к другу. Накануне этого воззвания Twitter заблокировал аккаунт республиканки, члена палаты представителей США Марджори Тэйлор Грин, которая собиралась инициировать импичмент Байдена на следующий день после инаугурации. Продолжают блокировать и аккаунты обычных трампистов, и даже тех, кто просто сомневается в чистой победе Байдена. Охота на ведьм достигла такого размаха, что времена маккартизма вспоминаются как детский утренник. И все чаще американцы, и не только они, уходят из всемирных социальных сетей, штаб-квартиры которых расположены в США, в соцсети, которые во всём мире считаются российскими.

- Привет, Telegram! Как дела? Я Райан Фурнье - основатель канала "Студенты за Трампа". Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.

На этом канале - пять видео, 14 фото и уже почти 100 тысяч подписчиков. Теперь в мессенджере сторонники Дональда Трампа, да и просто консервативные американцы и европейцы обсуждают темы на злобу дня. В январе произошёл взрывной рост аудитории мессенджера. Людей, установивших Telegram, уже более 500 миллионов.

"Ах, свобода слова. Я больше о ней ничего не знаю. Потому что твиттер заблокировал президента США. Продолжайте лишать нас всего, пока мы не начнём думать, как вы. Первая жертва тоталитарного общества - это свобода слова. Чёрт возьми, я словно переехала в Северную Корею. Так выглядит фашизм", - сказала американка Александра Лейнс.

За эти острые слова позже ее заблокировали в TikTok. С 12 января она мигрировала в Telegram - на остров цифровой безопасности, где республиканцев не люстрируют. В большинстве традиционных соцсетей приемлем контент одного вида. Восковую фигуру Трампа вывозят в мусорном баке из музея мадам Тюссо. А этим фото певица Рианна поздравляет Байдена и всех демократов с победой (см. видео). Издеваться можно. Относиться с уважением - нет, ни к Трампу, ни к его сторонникам. Вот что говорят о них демократы.

"Существуют миллионы американцев, которых надо депрограммировать, большинство из них белые и республиканцы. Это члены культа, секты трампистов", - заявил обозреватель The Washington Post Юджин Робинсон.

Их даже всерьёз сравнивают с террористами. Вот только за Трампа голосовали более 70 миллионов американцев. Это не какая-то маргинальная группа, это патриоты страны, это 45% избирателей. И сейчас они на своём примере понимают, что Америка сама растоптала то, что обещала в Конституции и чему учила весь мир. Теперь со всего мира приходят новые пользователи в Telegram, каналы там завели десятки президентов, например, Бразилии, Турции и Франции.

"В настоящее время Telegram становится самым настоящим российским брендом. Он кстати развеивает вот это традиционное стереотипное мнение на Западе о России. Как о стране, где есть проблемы со свободой слова. Какие же у нас проблемы со свободой слова, если ведущие американские политики, разочаровавшись в своих собственных либеральных медиа, обращаются к российскому продукту и используют его все больше и больше. Просто для того, чтобы себя обезопасить", - заявил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман.

Показательно, как в США маятник демократии качается в сторону политической выгоды. Некогда известного в нашей стране экономиста Андрея Илларионова уволили из американского института Катона после статьи о погроме в Капитолии. До этого он, находясь и в России, и за границей вполне свободно жестко критиковал российскую власть. А как только посмел взять не ту ноту, немедленно был выставлен на улицу.

Telegram тоже оставался для демократов допустимым, пока через него координировались протесты, например, в Белоруссии. Теперь мессенджер пытаются отключить на территории США. Но опыт других стран показал, что это невозможно.

"Слышал, что Telegram пригрозили лишить возможности предоставлять услуги. Это будет интересно", - сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

Уничтожить Telegram в США пытаются путём удаления программы из магазина приложений Apple и Google, уже есть обращение в суд. Однако претензии формальны - в самом Telegram заявили, что блокируют экстремистский контент, а значит работают законно. Как будет развиваться ситуация, пока неясно, многие эксперты считают, что активное давление на Telegram в США продолжится. Но всё сложнее будет убеждать всех вокруг, что именно там тот самый "свободный мир", а не где-то по другую сторону океана.

Примечательно, что рушатся стереотипы благодаря мягкой силе - американскому же приёму, который научились использовать и другие. У России это прежде всего канал RT. Его давно пытаются вытеснить из западных стран, потому что он популярен. Многим на Западе российские взгляды оказались по нраву.

"В мире по мере провала неолиберальной идеологии образуется идейный вакуум. И как следствие этого идейного вакуума - начинается новая идейная борьба. И борьба идей в международных отношениях в ближайшие несколько лет будет играть очень важную роль в определении будущего международного порядка. И Россия, безусловно, должна в этой борьбе участвовать. Если она претендует на положение одного из лидеров", - сказал замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Дмитрий Суслов.

Одной из таких заразительных идей, возможно, станет убеждение, что страны нуждаются в своих суверенных интернет-платформах. И мир к этому в будущем очевидно придёт, только так исключив влияние извне. Кроме того для многих за рубежом Россия последовательно транслирует тезисы о необходимости защиты консервативной модели развития. Эти идеи возникли из нашей истории - а теперь, как и самостоятельность, стали важнейшей национальной ценностью.

На Западе, напротив, продолжается война с памятниками. В Лестерском университете Великобритании объявили о том, что откажутся от изучения средневековой литературы. В том числе не станут изучать труды отца английской поэзии Джефри Чосера. Он больше не в тренде. Освободившееся время потратят на инновационные элементы программы по расовой и национальной принадлежности, сексуальности и многообразию.

"Россия – это страна здравого смысла. Мы напоминаем всему миру о том, что брак между мужчиной и женщиной - это нормально. Это правильно. Удивительным образом современному миру - особенно западному, спадающему в толерастию какую-то, либеральное безумие - приходиться напоминать о таких простых вещах", - уверен замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман.

Консервативные ценности в России записаны в Конституции. В США сторонники таких идей получают бан в интернете и даже в реальной жизни. Там нельзя высказываться против ЛГБТ и приветствуется преклонение колена в знак поддержки чёрнокожих. В многонациональной России тема расового или гендерного неравенства не становится проблемной. Более сотни национальностей живут вместе, их не пытаются бросить в один плавильный котел ради получения однородной массы. Это равноправие и сохранение индивидуальности каждого. Такой подход Россия предлагает и международным партнёрам. Диалог на равных, как это уже делается, например, в БРИКС или СНГ. Мостом к развитию отношений может стать вакцина от коронавируса, заявки на получение которой уже оставили более 50 стран. Поначалу предвзятое мнение о российском препарате на глазах меняется и на смену политической конъюнктуре приходит идея взаимовыгодного сотрудничества.

Пётр Вершинин. Татьяна Каминская. Павел Ермоленко. "В Центре Событий".

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