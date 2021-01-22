Тайны последних дней Ленина: как ушел из жизни вождь мирового пролетариата

История жизни и смерти Владимира Ленина до сих пор крайне противоречива

21 января - день памяти Владимира Ильича Ульянова, Ленина. Основателя Коммунистической партии и советского государства, который оставил такой след в истории нашего государства, что о нем будут вспоминать еще много лет. Он умер в 1924 году, и уже почти 100 лет покоится в мавзолее на Красной Площади. При этом история его жизни и его смерти до сих пор крайне противоречива.

Каждый год, в любую погоду, в день смерти Владимира Ленина к Мавзолею на Красной площади приходят сотни людей. Сменилось несколько поколений. Страны, которую создал Ленин, уже давно нет, а вождь мирового пролетариата в умах жил, жив и будет жить.

"Температура - 36,7, пульс и давление в норме", - эту информацию о здоровье вождя партия публиковала иногда по несколько раз в день. В это же время западная, в частности, британская пресса, муссировала слухи о том, что Ильич совсем плох и жить ему осталось несколько дней. Заболел Ленин в мае 1922. С декабря уже не появлялся в Кремле. Жил и работал в Горках. Туда же были вызваны лучшие советские неврологи и светила немецкой медицины, но и они оказались бессильны. 21 января 1924 года в 18 часов 50 минут Ленина не стало.

"Основой болезни умершего является распространенный атеросклероз сосудов на почве преждевременного их изнашивания. Непосредственной причиной смерти явилось: 1) усиление нарушения кровообращения в головном мозге; 2) кровоизлияние в мягкую мозговую оболочку в области четверохолмия", - говорится в официальном заключении о причинах смерти Ленина.

Тяжелая болезнь, как считают медики, была вызвана сильными эмоциональными перегрузками. На мигрень Ленин жаловался еще в молодости, а после 50 лет организм стал давать сбои. Сказались и последствия покушения 30 августа 1918 года. Но все это лишь предположения. Документы о смерти вождя и дневники врачей по просьбе внучатой племянницы Ленина засекречены до 2024 года. Это, кстати, породило массу слухов и домыслов. Мол, лечили Ленина препаратами мышьяка и ртути вовсе не от атеросклероза, а от сифилиса.

"Больной впадает в возбуждение, в гнев. Обыкновенно, впрочем, это настроение быстро проходит, не оставляя прочного следа. Легко понять, какой страх и опасения эти перемены всей личности больного внушают окружающим, тем более что вначале они совершенно не могут понять, почему больной "совсем не тот, что был раньше", - говорится в дневниках Фон Штрюмпеля, врача-консультанта Ленина.

Эти признаки, по словам специалистов, похожи на симптомы третичной формы сифилиса. Из-за низкого уровня гигиены в 20-х в некоторых регионах СССР им болели до 40% населения. Но вот Ленин в это число не входил, следует из официального заключения патологоанатомов.

"В 90-е годы нашлось огромное количество крайне недобросовестных исследователей, которые преподносили мифы, сплетни, суждения, откровенные анекдоты его политических оппонентов, оппонентов Ленина. Мол, и болезнь сифилисом, и маразм был полный. Конечно, реальные документы это опровергают", - заявил старший преподаватель кафедры истории и философии РЭУ им. Г.В. Плеханова Станислав Рузанов.

Когда близкие просили Ленина поменьше заниматься делами, он отвечал: "Ничего другого у меня нет". Даже когда руки уже не слушались, он продолжал надиктовывать свои знаменитые письма. Из документов следует, что немощным стариком, которым его так хотели представить, Ленин не был. Да и врачам не особо-то доверял. Вот, например, гневное письмо Сталину: "Товарищ Сталин! Врачи, видимо, создают легенду, которую нельзя оставить без опровержения. Они растерялись от сильного припадка в пятницу и сделали сугубую глупость: попытались запретить "политические" посещения (сами плохо понимая, что это значит!!). Я чрезвычайно рассердился и отшил их. Я требую Вас экстренно. Только дураки могут валить на политические разговоры. С коммунистическим приветом, Ленин".

"Сталин занял очень умную позицию. Он говорил, что он всего лишь верный ученик Ленина, а Ленин это и есть тот великий человек, который создал первое в мире социалистической государство", - сказал публицист Николай Стариков.

В начале 20-х еще совсем молодое государство, которое в один момент просто не могло "осиротеть". Понимала это партийная верхушка, продолжавшая эксплуатировать образ Ленина даже после его смерти.

Что куда важнее - понимали и сами советские граждане. Церемония прощания в колонном зале дома Союзов растянулась на 5 дней и ночей. Несмотря на мороз, люди шли проститься с вождем мирового пролетариата. В адрес правительства поступило 10 тысяч телеграмм с просьбой сохранить тело Ленина для будущих поколений.

Подробности смотрите в репортаже Матвея Шестакова.

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