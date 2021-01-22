"Тотальное сдерживание": что готовит России команда Байдена

Главной задачей новой администрации станет системное ослабление России, уверены эксперты

После того, как Джо Байден официально вступил в должность, особый интерес у политологов и политиков во всём мире вызывает та команда, которая будет вести США в светлое будущее в ближайшие четыре года. Её основные персоны уже названы, там масса колоритных личностей и много старых знакомых. Россией, например, при Байдене займётся Совет национальной безопасности. По сравнению с тем, что было при Дональде Трампе, изменения принципиальные. Россию теперь не ведет Госдеп. На нашем направлении усиление - тут и глава ЦРУ Бернс, и глава российского направления СНБ Кендалл-Тейлор, и бывший посол Макфол. Их главная задача, как считают эксперты, системное ослабление России и поддержание хаоса на постсоветском пространстве.

В первый же день на президентском посту Джо Байден увеличил население США на 11 миллионов человек. Он распорядился предоставить гражданство мигрантам, которые при Трампе находились, по сути, на нелегальном положении. Кроме гуманитарных соображений, в этом решении усмотрели и лукавство: теперь эти новоиспеченные граждане будут поддерживать Демпартию на всех выборах, что сделает практически невозможной ее отстранение от власти, по крайней мере в ближайшем будущем. Еще Байден вернул США во Всемирную организацию здравоохранения, прекратил строительство стены на границе с Мексикой, подписал Парижское соглашение по климату, разрешил въезжать на территорию страны гражданам некоторых арабских государств, которым при Трампе путь в Америку был заказан. Всего за первый день работы Джо Байден подписал 15 документов. Подробнее о них рассказала Джен Псаки. Автор множества курьезов и героиня мемов, работавшая с Обамой, не изменила себе и сегодня – пришла на пресс-конференцию сразу в двух масках.

Возможно, таким экстравагантным способом Псаки поддержала введение 100-дневного режима ношения масок в США. Байден заявил, что борьба с COVID-19 станет приоритетом первых месяцев на президентском посту. Ответственной за победу над пандемией, среди прочих, назначена доктор Рейчел Левайн. Она станет помощником министра здравоохранения. До этого Левайн отвечала за медицину в Пенсильвании. Например, уверяла местных жителей, что их пожилым родным в домах престарелых ковид не угрожает. Но в это же время забрала из пансионата свою мать, на всякий случай. А еще Рейчел Левайн известна тем, что до 54 лет она была Ричардом Левайном. Но в 2011 году сменила пол. Недовольные ее работой даже установили на въезде в один из городов дорожный знак, на котором написано: "Не позволим мужику в платье управлять Уотерфордом!" Авторов этого обращения нашли и заставили извиняться.

"Я вас прощаю, если вы извинялись искренне. Но ваши извинения – это не конец, а начало разговора. Я призываю вас и всех пенсильванцев работать даже не над духом толерантности, а над принятием и всяческим приветствием людей-ЛГБТК!" – заявила Левайн.

Рейчел Левайн стала первым трансгендером в Белом доме, но говорит она в данном случае не только за себя, но и за того парня. Пит Буттиджич займет пост министра транспорта. Успешный молодой политик, бывший офицер военно-морской разведки, знает 7 языков, играет на пианино, любимец публики и любящий муж. У которого тоже есть любящий муж - Частен Глезман, школьный учитель. Он познакомился с Буттиджичем в 2015 году и, как признавался потом в интервью, очень волновался не первом свидании. Сейчас помогает супругу вести соцсети и продвигать идеи толерантности.

"Мы можем говорить о преимуществах, которые появятся благодаря наличию в офисе особенных людей. Будь это белый мужчина-гомосексуал, гетеросексуальная цветная женщина или афроамериканец", - сказал Буттиджич.

Кристен Кларк. Она станет главой отдела по гражданским правам Минюста. Для человека, который в ближайшие 4 года должен защищать права и свободы всех американцев, у Кларк весьма экстравагантные взгляды на жизнь и расовое превосходство.

"Человеческие мыслительные процессы контролируются меланином – тем самым химическим соединением, которое наделяет темнокожих превосходящими физическими и умственными способностями. Согласно мнению некоторых ученых, большинство белых не могут вырабатывать меланин. Вот химическое обоснование культурных различий между темнокожими и белыми. Меланин наделяет темнокожих превосходящими умственными, физическими и духовными способностями, которые нельзя измерить по евроцентристским стандартам", - сказала кандидат на пост начальника отдела по гражданским правам Минюста США Кристен Кларк.

Кристен Кларк может очень разозлиться, когда увидит этот ролик. На видео будущий глава Госдепартамента Тони Блинкен исполняет песню про "Хучи-кучи". Это такой сексуально-провокационный негритянский танец. Налицо расовая апроприация.

Не исключено, что таким образом Энтони Блинкен пытается предостеречь своих коллег-дипломатов, что с ним шутки плохи. Ведь у героя песни есть кость черного кота и моджо, которые используют в ритуалах вуду, а еще волшебный корень со странным названием "Джон Завоеватель". Ведение боевых действий в обязанности Блинкена не входит, но это не мешает ему считать, что Соединенные Штаты должны вести диалог с остальным миром в целом и с Россией в частности с позиции силы. Нашу страну Блинкен называет неотложным вызовом для США и обещает, что администрация займется им в первую очередь.

"Тотальное сдерживание по всем фронтам. Об этом говорил господин Блинкен, этой точки зрения придерживается господин Джейк Салливан – советник по национальной безопасности. Такой чудо-мальчик, вундеркинд, стоявший, ну или как минимум, участвовавший в истории "русские привели Трампа к победе на выборах" в 2016 году. Он был сотрудником штаба Хиллари и каким-то образом точно участвовал в создании этого фейкового досье", - прокомментировал доцент департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян.

О том, что к России теперь повышенный интерес, говорит и назначение в Совет национальной безопасности кадровой разведчицы Андреа Кендалл-Тейлор. Она займет отдельную должность директора по делам России и Центральной Азии. При Трампе эту структуру объединили с европейским департаментом. О Кендалл-Тейлор, учитывая специфику прежней работы, известно немного. У нее даже нет отдельной страницы на "Википедии", что редкость для американского чиновника. 8 лет она служила старшим офицером в разведструктурах, а с 2015 по 2018 годы курировала российское направление в офисе директора национальной разведки США.

Подробности смотрите в репортаже Дениса Большакова.

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