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Стало известно, чем занят Трамп после ухода с поста президента

17:28
  • пятница
  • 22 января 2021

Сейчас он во Флориде

Дональд Трамп, теперь уже бывший президент Соединенных Штатов, сейчас находится в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает The Washington Examiner.

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Появилось видео того, как Трамп покидает Белый дом

Как сказано в материале, когда экс-глава государства прилетал, его встречала толпа, скандировавшая "Добро пожаловать домой". На следующий день Трамп отправился в гольф-клуб в Уэст-Палм-Бич. Его сопровождали 12 тонированных автомобилей.

Ранее стало известно, что новый президент США Джо БАйден убрал красную кнопку на президентском столе в Белом доме, нажимая которую, Трамп вызывал себе официанта с диетической колой.

Выборы в Штатах прошли 3 ноября. Коллегия выборщиков утвердила результаты голосования 14 декабря. Трамп обращался в суды с требованием пересчитать голоса, но все иски были отклонены.

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