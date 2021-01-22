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Генпрокуратура вновь предупредила о незаконности акций 23 января

17:43
  • пятница
  • 22 января 2021

Ранее в Кремле назвали такие предупреждения абсолютно своевременными

Официальный представитель Генеральной прокуратуры России Андрей Иванов сообщил ТАСС, что ведомство вынесло повторные предостережения руководителям интернет-компаний из-за распространяющихся в Сети призывов к участию в незаконных массовых мероприятиях 23 января.

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"В целях предотвращения экстремистских проявлений и массовых беспорядков прокуратурой вынесены повторные предостережения руководителям российских и иностранных интернет-компаний о недопустимости противоправных действий", - сказал Иванов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что провоцирование к участию в митингах молодежи недопустимо. По словам кремлевского спикера, предупреждения соцсетям абсолютно оправданны и своевременны.

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан воздержаться от участия в незаконном митинге 23 января. Он назвал недопустимым его проведение в условиях угрозы коронавируса. Еще более циничными градоначальник назвал попытки вовлечь в незаконные акции несовершеннолетних. Он попросил родителей обратить на это внимание и не подвергать детей риску в угоду провокаторам.

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