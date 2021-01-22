Россия не получила приглашение на саммит G7

Об этом сообщили в Кремле

Российские власти не получили приглашение на саммит G7 (Группы семи), который пройдет в Великобритании с 11 по 13 июня. Как сообщил в беседе с РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, "никаких приглашений не было".

Великобритания проведет саммит G7 с 11 до 13 июня в курортном городке Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл. На встречу лидеров Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии и Евросоюза приглашены руководители Австралии, Индии и Южной Кореи. Лидеры стран планируют обсудить на саммите пандемию коронавируса и климатические изменения.

В 2014 году Россию исключили из объединения из-за событий на Украине.

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