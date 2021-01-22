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Мясников назвал вызывающий туберкулез напиток

17:59
  • пятница
  • 22 января 2021

Особенно внимательными надо быть родителям

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", чем опасно парное молоко.

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"Натуральное живое парное молоко вредно тем, что содержит массу бактерий, вплоть до бактерий туберкулеза", - отметил специалист.

Он добавил, что в состав парного молока также входят эстрогены, которые могут навредить детскому здоровью, и разжижающие кровь элементы.

"У ребенка может начаться кровотечение из-за небольшой царапины", - предупредил Мясников.

Ранее он призвал россиян отказаться от вредной привычки выдавливать прыщи. В пример Мясников привел композитора Александра Скрябина. По словам врача, Скрябин в возрасте 43 лет выдавил прыщик на верхней губе. В итоге у него развился сепсис, и через неделю композитор скончался.

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