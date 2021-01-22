СК возбудил дело о вовлечении детей в незаконные митинги 23 января

Устанавливаются причастные к распространению противоправных призывов

После многочисленных обращений родителей Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту попыток вовлечь несовершеннолетних в несогласованные и незаконные акции 23 января. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что дело по статье о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для их жизней, возбудили по итогам проверки размещенных в СМИ многочисленных обращений различных объединений родителей российских школьников.

Как напомнили в СК, в Москве и в других субъектах страны все еще действуют ограничения по коронавирусу, так что местные власти не согласовали массовые мероприятия 23 января, ведь подобное чревато угрозой заражения. Несмотря на это, в социальных сетях продолжают появляться посты и видео, в которых детей зовут участвовать в этих акциях.

Сейчас ведутся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Устанавливаются лица, публиковавшие противоправные сообщения.

Ранее официальный представитель Генеральной прокуратуры России Андрей Иванов сообщил, что ведомство вынесло повторные предостережения руководителям интернет-компаний из-за распространяющихся в Сети призывов к участию в незаконных массовых мероприятиях 23 января.

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан воздержаться от участия в незаконном митинге. Он назвал недопустимым его проведение в условиях угрозы коронавируса. Еще более циничными градоначальник назвал попытки вовлечь в незаконные акции несовершеннолетних.

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