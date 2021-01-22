Власти Москвы предостерегли от участия в массовых акциях в условиях ковида

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал соблюдать ограничения, которые введены в городе из-за коронавируса

Сергей Собянин в пятницу обратился к жителям столицы с просьбой воздержаться от участия в незаконных массовых акциях 23 января, передает АГН "Москва". Мэр Москвы считает проведение митинга недопустимым - особенно сейчас, когда коронавирус еще не побежден.

"На 23 января распространяются призывы к незаконной массовой акции. Считаю ее проведение недопустимым. Еще более недопустимо и цинично выглядят попытки массового вовлечения в эту акцию несовершеннолетних. Очень прошу родителей обратить на это внимание и не подвергать детей риску в угоду провокаторам. Я обращаюсь и к организаторам, и к тем, кто планирует участие в незаконном митинге - воздержитесь от участия в нем", - сказал мэр.

Собянин предупредил, что правоохранительные органы планируют обеспечить порядок в городе. Он также призвал соблюдать ограничения, которые введены в городе из-за коронавируса, так как это важно для сохранения здоровья и жизни москвичей.

Ранее столичные прокуроры вынесли предупреждения о незаконности массовой акции. В прокуратуре напомнили, что как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем, влекут за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность.

В Генпрокуратуре отметили, что вовлечение в противоправную деятельность несовершеннолетних может стать составом преступления по ряду статей Уголовного кодекса.

Столичная полиция предупредила, что за призывы и участие в несанкционированных акциях предусмотрена ответственность в соответствии с законом.

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