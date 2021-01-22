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Переболевшим COVID-19 разрешили не вакцинироваться до осени

18:41
  • пятница
  • 22 января 2021

С заявлением выступил эксперт Роспотребнадзора

Заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов назвал оптимальные сроки вакцинации для тех, кто уже переболел коронавирусной инфекцией.

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"Перенесшие коронавирусную инфекцию на данном этапе могут быть абсолютно спокойны и не записываться на вакцинацию минимум до осени. Абсолютно точно", - приводит слова Горелова ТАСС.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что разработанная в России вакцина от коронавируса "Спутник V" заинтересовала и другие страны, многие государства одобряют применение российского препарата.

Массовая вакцинация в России началась 18 января. Минздрав пока зарегистрировал два препарата - "Спутник V" от центра имени Гамалеи и разработанный "Вектором" "ЭпиВакКорона". Выход в гражданский оборот третьей вакцины - "КовиВак" от центра имени Чумакова - намечен на март 2021-го.

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