В Москве опасаются роста заболеваемости COVID-19 после акции 23 января

В столице может произойти резкий подъем заболеваемости через 10-12 дней

Глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева рассказала о рисках проведения незаконных массовых акций 23 января.

"Именно вот это массовое мероприятие может привести к тому, что через 10-12 дней мы увидим резкий подъем заболеваемости в городе, который опять будет вынуждать нас вводить те ограничительные мероприятия, от которых мы только ушли", - сказала Андреева в эфире телеканала "Россия 24".

Она отметила, что стабилизация ситуации по коронавирусу - это работа огромного количества людей. "Нельзя одним призывом все это перечеркнуть", - заявила Андреева.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям столицы с просьбой воздержаться от участия в незаконных митингах.

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