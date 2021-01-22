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Пентагон впервые возглавит афроамериканец

19:04
  • пятница
  • 22 января 2021

Кандидатуру Ллойда Остина утвердил Конгресс

Сенат Конгресса Соединенных Штатов утвердил кандидатуру отставного генерала Ллойда Остина на должность министра обороны, передает ТАСС.

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Остин станет первым афроамериканцем, возглавившим Пентагон. В ближайшее время он будет приведен к присяге.

Ранее в ходе инаугурации Джо Байдена присягу приняла вице-президент Камала Харрис. Она стала первой в истории Штатов женщиной на этом посту.

После вступления в должность Байден отменил несколько спорных указов своего предшественника Дональда Трампа. В частности, он остановил строительство стены на границе с Мексикой и вернул США во Всемирную организацию здравоохранения и Парижское соглашение по климату.

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