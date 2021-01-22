Пентагон впервые возглавит афроамериканец

Кандидатуру Ллойда Остина утвердил Конгресс

Сенат Конгресса Соединенных Штатов утвердил кандидатуру отставного генерала Ллойда Остина на должность министра обороны, передает ТАСС.

Остин станет первым афроамериканцем, возглавившим Пентагон. В ближайшее время он будет приведен к присяге.

Ранее в ходе инаугурации Джо Байдена присягу приняла вице-президент Камала Харрис. Она стала первой в истории Штатов женщиной на этом посту.

После вступления в должность Байден отменил несколько спорных указов своего предшественника Дональда Трампа. В частности, он остановил строительство стены на границе с Мексикой и вернул США во Всемирную организацию здравоохранения и Парижское соглашение по климату.

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