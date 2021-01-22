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Эксперт назвал число повторных заражений COVID-19 в мире

19:25
  • пятница
  • 22 января 2021

Летальный исход - всего один

Заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что во всем мире на данный момент зарегистрировано не более трех десятков случаев повторного заражения коронавирусной инфекцией.

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"Один летальный исход приходится на пациентку с онкогематологическим заболеванием старше 80-летнего возраста, которая на фоне этой терапии дважды перенесла COVID-19, который завершился, к сожалению, весьма печально", - приводит слова эксперта ТАСС.

COVID-19 с начала пандемии заболели около 97,5 миллионов человек, более 2 миллионов скончались. В России зафиксировано 3677352 случая. Поправились 3081536 пациентов, 68412 умерли. С 18 января в стране идет массовая вакцинация. Любой совершеннолетний гражданин, не страдающий хроническими заболеваниями, может сделать прививку.

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